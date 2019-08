USA: Les ventes au détail en nette hausse en juillet

Le département du Commerce a fait état jeudi d'une hausse de 0,7% des ventes au détail le mois dernier. Les chiffres de juin ont été révisés en légère baisse mais montrent encore une augmentation de 0,3%, contre +0,4% annoncé initialement.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% en juillet. Par rapport à juillet 2018, les ventes au détail ont augmenté de 3,4%.

Hors automobiles, carburants, matériaux de construction et services alimentaires, la progression des ventes atteint 1,0% en juillet après +0,7% en juin. Cette définition est la plus proche de la composante de la consommation des ménages qui entre dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).

Ces chiffres suggèrent donc une bonne tenue de la consommation au début du troisième trimestre même s'il est probable qu'elle ralentisse par rapport au deuxième, durant lequel elle a bondi de 4,3% en rythme annualisé.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, restent en effet soutenues par la faiblesse du chômage, au plus bas depuis près de 50 ans.

En juillet, les ventes de voitures ont toutefois diminué de 0,6% après une hausse de 0,3% en juin. Les ventes des stations-service ont rebondi parallèlement de 1,8% avec la remontée des prix à la pompe.

Les ventes de matériaux de construction ont augmenté de 0,2%.

Les achats dans les magasins d'habillement ont augmenté de 0,8% et les ventes en ligne et par correspondance de 2,8% - leur plus forte progression en six mois - après +1,9% en juin.

