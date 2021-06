USA-Levée des dernières restrictions sanitaires à New York

NEW YORK, 15 juin (Reuters) - Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi la levée de l'ensemble des restrictions liées à la crise sanitaire du coronavirus après avoir indiqué que 70% des adultes de l'Etat avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19.

Au cours d'une conférence de presse, l'élu démocrate a déclaré qu'il s'agissait d'une "étape importante" et qu'il allait continuer d'encourager la population new-yorkaise à se faire vacciner.

Certaines directives, notamment dans les transports publics et centres de soins, vont rester en place conformément aux recommandations des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a précisé Andrew Cuomo. (Maria Caspani et Jonathan Allen; version française Jean Terzian)