New York (awp/afp) - Le groupe de grands magasins Macy's, en difficulté financière depuis plusieurs années, a accepté de discuter avec le groupe d'investisseurs lui ayant adressé deux offres de rachat depuis décembre, selon des documents publiés jeudi sur le site du gendarme américain de la Bourse (SEC).

La société d'investissements Arkhouse Management a déposé auprès de la SEC une épaisse documentation, avec moult détails et une chronologie très précise, en vue de l'Assemblée générale de Macy's prévue le 17 mai.

Elle précise en particulier que le conseil d'administration de Macy's --enseignes Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury-- lui a adressé une lettre le 11 mars dans laquelle il se dit "prêt à mener une négociation et à mettre en oeuvre un accord de confidentialité pour permettre à Arkhouse et à Brigade d'effectuer les +due diligence+", à savoir la consultation des comptes.

D'après ces documents, plusieurs représentants de Macy's, dont son patron Jeff Gennette, ont rencontré dès le 5 mars des représentants du groupe d'investisseurs.

Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont présenté une offre de rachat non-sollicitée en décembre, qui a été rejetée.

Ils sont revenus à la charge le 3 mars, avec une offre améliorée de trois dollars par action, à 24 dollars. Le montant de l'opération envisagée est passé de 5,8 milliards de dollars, à 6,6 milliards de dollars.

Les sociétés d'investissements Fortress Investment et One investment Management doivent aussi participer au montage, avaient-ils indiqué.

Arkhouse ajoute que, dans son courrier, le conseil a indiqué ne pas vouloir transiger à ce nouveau niveau "moins que convaincant" tout en notant que les prétendants s'étaient montrés disposés à grimper encore un peu plus haut.

"Nous avons répété à de multiples reprises que nous voyons du potentiel pour augmenter le prix d'achat (...) si on nous donne accès aux +due diligence+ traditionnelles", assure Arkhouse.

Les deux sociétés d'investissements "sont ravies" que les dirigeants de Macy's aient "enfin accepté de communiquer", même si l'accord de confidentialité est toujours en négociation.

La documentation déposée auprès de la SEC vise à officialiser les candidats soumis par Arkhouse et Brigade à l'AG pour remplacer les membres actuels du conseil d'administration, afin "d'explorer toutes les opportunités pour débloquer de la valeur pour les actionnaires".

Les chaînes de grands magasins, qui autrefois attiraient les consommateurs dans les "malls", ces centres commerciaux géants, voient leurs résultats souffrir depuis des années et sont contraintes de réduire leur périmètre. Leur situation a empiré avec la pandémie de Covid-19.

afp/rp