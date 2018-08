USA/Manafort-Comment les enquêteurs ont démontré la fraude

par Karen Freifeld et Nathan Layne

ALEXANDRIA, Virginie, 22 août (Reuters) - Le blouson en peau d'autruche à 15.000 dollars de Paul Manafort et autres preuves du luxe tapageur prisé par l'ancien président de l'équipe de campagne de Donald Trump ont fait la une des journaux lors de son procès pour fraude fiscale et fraude bancaire.

Mais c'est le témoignage méthodique d'une spécialiste des finances du FBI qui a permis de remonter à l'origine des fonds de Paul Manafort et a sans doute décidé de son sort.

L'ex-directeur de campagne a été condamné mardi pour deux chefs de fraude bancaire, cinq accusations de fraude fiscale et une accusation de non divulgation de comptes bancaires à l'étranger.

Le parquet a déposé 388 pièces à conviction et fait témoigner 27 personnes. Elles ont dépeint Paul Manafort comme une fraudeur fiscal qui s'est servi de comptes offshore pour dissimuler une partie importante des 60 millions de dollars qu'il a gagnés en travaillant pour des politiciens pro-russes en Ukraine et qui a menti aux banques pour obtenir des prêts lorsqu'il avait moins de travail en 2014 et qu'il avait besoin d'argent

Le 8 août, une semaine après le début du procès, la comptable pointue du FBI, Morgan Magionos, a décrit, document par document, comment le directeur de campagne de Donald Trump contrôlait un réseau de comptes bancaires à l'étranger qui ont permis de virer 16 millions de dollars (14 millions d'euros) de revenus non imposés à des entreprises américaines les plus diverses (paysagistes, designers textile, etc.).

Morgan Magionos a expliqué au jury comment Paul Manafort avait utilisé l'argent de ces comptes pour virer 6,7 millions de dollars afin d'acheter des biens immobiliers à New York, 500.000 dollars pour acheter des antiquités en Virginie et 750.000 dollars pour dessiner le paysage de son domaine dans les Hamptons.

TRAVAIL MINUTIEUX

L'experte est également le premier témoin que le procureur Greg Andres a mentionné dans sa déclaration finale. Greg Andres a également cité son témoignage 13 fois devant le jury.

Daniel Alonso, ancien chef de la division criminelle du bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn, à New York, a salué le travail minutieux de l'équipe de Robert Mueller pour rassembler les témoins et les preuves.

Greg Andres et Andrew Weissmann, un des piliers de l'affaire Manafort, ont travaillé ensemble au bureau du procureur fédéral de Brooklyn il y a deux décennies.

Andrew Weissmann s'est fait un nom en tant que chef de file de l'équipe fédérale chargée d'enquêter sur la faillite de la compagnie d'énergie Enron en 2001. En 2011, il est devenu le directeur juridique de Robert Mueller quand ce dernier dirigeait le FBI.

C'est à peu près à la même époque que Morgan Magionos, violoncelliste à ses heures et ancienne employée du cabinet d'audit Deloitte & Touche, a rejoint le FBI en tant que spécialiste capable de comprendre des transactions financières complexes et de faire apparaître les fraudes.

Son témoignage a immédiatement suivi celui de Rick Gates, le "témoin-clé" de l'accusation qui a déclaré avoir aidé Manafort à commettre diverses fraudes, mais dont la crédibilité a été mise en doute lors de son contre-interrogatoire.

Greg Andres a utilisé Morgan Magionos pour présenter près de 50 pièces à conviction, notamment des documents d'ouverture de comptes bancaires à Chypre et à Saint-Vincent-et-les Grenadines, garantis par un traité légal, dont certains avaient en dossier le passeport de Manafort.

L'équipe de défense de Manafort a pu mettre en doute le témoignage de certains des témoins, ce qui a empêché le jury de parvenir à un consensus sur 10 des accusations.

Mais les efforts des avocats de la défense pour saper le témoignage de Morgan Magionos ont échoué.

En contre-interrogatoire, Morgan Magionos a reconnu que la signature de Paul Manafort sur des documents comptables pour Actinet Trading Ltd, une de ses entités chypriotes, ne semblait pas correspondre à sa signature figurant sur un document sécurisé lors d'une fouille à son domicile.

Mais elle ne s'est pas démontée quand on lui a demandé comment elle pouvait être si sûre qu'il s'agissait de l'argent de Manafort.

"Je peux voir qui a le plus bénéficié de la cession des fonds de ce compte", a répondu Morgan Magionos. (Avec Pete Schroeder et Katanga Johnson à Alexandria et Jonathan Landay à Washington; Arthur Connan et Danielle Rouquié pour le service français)