USA-Michael Bloomberg se lance dans la course présidentielle chez les démocrates

(Actualisé avec détails)

WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a officialisé dimanche sa candidature à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine de l'an prochain.

"Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et rebâtir les Etats-Unis", a justifié le milliardaire américain, âgé de 77 ans, dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas nous permettre pendant quatre années de plus la politique irréfléchie et contraire à l'éthique du président Trump", a-t-il ajouté.

Cette candidature représente un changement de pied pour Michael Bloomberg, qui avait déclaré en mars dernier qu’il ne serait pas candidat à la Maison-Blanche en novembre 2020.

Maire de New York, la plus grande ville des États-Unis, de 2002 à 2013, Michael Bloomberg est, selon le magazine Forbes, le huitième Américain le plus riche avec une fortune estimée à 53,4 milliards de dollars.

Il a donc l’avantage de pouvoir financer sa campagne, ce qui suppose de dépenser des millions de dollars en publicité et en embauche de personnel.

Sa candidature s'ajoute à celle d'autres prétendants démocrates parmi lesquels figurent l'ancien vice-président américain Joe Biden, le maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg et les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders.

Michael Bloomberg a gagné des adeptes par ses prises de position sur le changement climatique et la lutte contre les armes à feu. (Doina Chiacu, version française Simon Carraud et Elizabeth Pineau)