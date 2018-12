USA/Migrants-Procédures revues après la mort d'un second enfant-CNN

WASHINGTON, 26 décembre (Reuters) - Le service américain des douanes et de protection des frontières (CPB) a annoncé une série de changements dans sa politique de suivi des migrants après la mort d'un deuxième enfant en détention ce mois-ci, a annoncé CNN mercredi matin.

Le CBP va notamment effectuer des contrôles médicaux supplémentaires sur tous les enfants sous sa garde. Les enfants de moins de 10 ans seront tout particulièrement surveillés, rapporte la chaîne d'informations en continu. L'agence travaillera également avec les services de l'immigration pour améliorer les conditions de transport vers les centres d'hébergement pour les familles. La question du logement sera également revue.

Un garçon de huit ans venu du Guatemala est mort le jour de Noël après avoir été appréhendé en compagnie de son père par des agents des douanes américaines.

C'est la deuxième fois depuis le début du mois qu'un enfant de migrant meurt après avoir été arrêté à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Le 8 décembre, une fillette de sept ans, également originaire du Guatémaltèque, est morte dans des circonstances similaires dans un hôpital d'El Paso. Son cercueil a été acheminé lundi dans le village de sa famille.

D'après le CPB, le garçon et son père étaient en détention quand un agent de la police des frontières a remarqué que le petit Guatémaltèque présentait des signes de maladie. Le garçonnet a été transporté avec son père vers un hôpital de la ville d'Alamagordo, au Nouveau-Mexique, où les médecins ont diagnostiqué une fièvre ordinaire avant de le laisser partir.

Dans la soirée, le petit garçon a été pris de vomissements et ramené à l'hôpital, où son décès a été constaté peu après minuit, poursuit le CPB. La cause de son décès n'a pas encore été déterminée.

Le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères a déclaré que son consul à Phoenix cherchait à interroger le père du garçon, à qui il s'est engagé à fournir toute l'assistance et la protection consulaires nécessaires. Le ministère a indiqué qu'il avait également demandé les rapports médicaux afin de clarifier la cause du décès.

Selon le ministère, le garçon et son père sont entrés aux États-Unis via El Paso (Texas) le 18 décembre et ont été transférés à un poste de patrouille des frontières à Alamogordo le 23 décembre. (Yeganeh Torbati avec Sofia Menchu à San Antonio Secortez au Guatemala et Rich McKay à Atlanta. Henri-Pierre André et Danielle Rouquié pour le service français)