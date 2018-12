USA-Mueller souligne la coopération de Flynn à l'enquête russe

WASHINGTON, 5 décembre (Reuters) - Le bureau du procureur spécial Robert Mueller a proposé mardi soir qu'aucune peine d'emprisonnement ne soit prononcée contre l'ancien conseiller à la sécurité national de Donald Trump, Michael Flynn, soulignant la coopération importante de ce dernier à l'"enquête russe" menée par Mueller et son équipe.

Robert Mueller dirige l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des représentants du Kremlin.

Michael Flynn, qui a été conseiller à la Maison blanche pendant vingt-quatre jours seulement, a plaidé coupable en décembre 2017 d'avoir menti au FBI dans le cadre de l'enquête.

Dans des documents de justice transmis mardi, les services de Robert Mueller déclarent que Michael Flynn contribuent à plusieurs enquêtes en cours et a fourni des informations sur des liens ou une coordination entre l'équipe de campagne Trump et des représentants du gouvernement russe. (Sarah N. Lynch; Jean Terzian pour le service français)