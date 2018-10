USA/Ouragan Michael-Le bilan s'alourdit à 16 morts

(Bilan actualisé, précisions)

par Rod Nickel

MEXICO BEACH, Floride, 13 octobre (Reuters) - Au moins 16 personnes ont perdu la vie dans les Etats américains de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Virginie, lors du passage de l'ouragan Michael, ont déclaré vendredi les autorités, alors que les équipes de secours poursuivaient les recherches dans les zones de Floride les plus touchées.

Les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore, aucune victime n'ayant été rapportée dans les villes balnéaires de Floride, comme Mexico Beach ou Panama City, qui ont été dévastées par l'ouragan.

"Jusqu'à présent les secouristes n'ont pas pu mener de recherches là-bas. Je m'attends à ce que le nombre de victimes grimpe", a déclaré Brock Long, qui dirige l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

D'abord classé en ouragan de catégorie 4 - le plus violent à frapper la Floride depuis 80 ans - quand il a touché terre mercredi dans la région de Panhandle, Michael a été rétrogradé en tempête tropicale à mesure de sa progression dans les terres et de sa perte de puissance.

Constatant l'ampleur des dégâts laissés par le passage de Michael, Brock Long a prié les habitants des régions dévastées de tenir compte des risques de futures catastrophes naturelles lorsqu'ils reconstruiront leurs logements.

"Vous pouvez vouloir vivre sur la côte ou au sommet d'une montagne où il y a régulièrement des incendies, mais vous devez construire en respectant des normes plus strictes", a-t-il prévenu.

Autour de 1,5 million de personnes étaient privées d'électricité vendredi dans une bande de territoire s'étalant de la Floride à la Virginie.

Sur place, les secouristes s'efforcent de prendre contact avec les populations surprises par la violence des intempéries, utilisant chiens, drones et GPS pour retrouver des survivants.

"Nous sommes prêts à affronter le pire tout en espérant le meilleur", a déclaré Stephanie Palmer, pompier et secouriste de la FEMA.

(avec la contribution de Devika Krishna Kumar à Tallahassee, Floride, Steve Holland et Roberta Rampton à Washington, Gina Cherelus à New York et Andrew Hay au Nouveau-Mexique; Jean Terzian, Nicolas Delame et Eric Faye pour le service français)