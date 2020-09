USA-Pas de poursuites criminelles contre deux policiers qui ont abattu Breonna Taylor

LOUISVILLE, Kentucky, 23 septembre (Reuters) - Deux policiers blancs qui ont abattu l'infirmière noire Breonna Taylor à son domicile ne seront pas poursuivis car l'usage qu'ils ont fait de la force était justifié, a annoncé mercredi l'attorney general du Kentucky.

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse alors que ce déroulait une manifestation contre les violences policières et les injustices raciales dans les rues de Louisville, la plus grande ville de l'Etat.

La mort Breonna Taylor, comme celles de George Floyd, de d'Ahmaud Arbery et de Rayshard Brooks, quatre Afro-américains qui ont trouvé la mort ces derniers mois à la suite de violences policières, a relancé le débat sur le racisme dont la police américaine est accusée et provoqué des mouvement de protestation dont certains ont parfois tourné à l'émeute, incitant Donald Trump à se présenter comme le président de "la loi et de l'ordre". (Bryan Woolston et Jonathan Allen; version française Nicolas Delame)