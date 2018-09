USA/Pédophilie-Tous les diocèses de New York cités à comparaître

NEW YORK, 6 septembre (Reuters) - Le procureur général de New York a cité à comparaître les responsables de tous les diocèses catholiques de New York dans le cadre d'une enquête sur les abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants, a-t-on appris jeudi de source policière.

Les citations à comparaître s'inscrivent dans le cadre d'une enquête au civil qui vise à déterminer comment les diocèses ont examiné et potentiellement dissimulé les accusations d'abus sexuels à l'encontre de mineurs, a ajouté la source.

Le procureur général de Pennsylvanie a rendu le mois dernier un rapport qui met en cause la gestion de ce scandale par les diocèses de son Etat, qu'il accuse d'avoir systématiquement nié les accusations d'abus sexuels sur des milliers d'enfants, tout en les documentant secrètement et en transmettant certaines informations au Vatican.

A la suite de ces révélations, l'Etat du Missouri a annoncé avoir à son tour ouvert une enquête sur les agissements de la hiérarchie catholique.

(Gina Cherelus Tangi Salaün pour le service français)