USA-Peine de prison requise contre l'ancien avocat de Trump

(Précisions, contacts entre Cohen et des représentants russes)

WASHINGTON/NEW YORK, 8 décembre (Reuters) - Le parquet fédéral de Manhattan, à New York, a demandé vendredi à la justice américaine de condamner Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump, à une "peine d'emprisonnement substantielle" pour avoir acheté le silence de l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels et pour fraude fiscale.

Michel Cohen, qui coopère avec l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne électorale de Trump en 2016, a plaidé coupable en août des accusations portées contre lui.

L'ancien avocat du président avait alors déclaré avoir organisé des paiements sur ordre de Donald Trump avant l'élection présidentielle de 2016 pour réduire au silence deux femmes, dont Stormy Daniels, qui disaient avoir eu une liaison avec le candidat républicain.

Dans le cadre d'une autre affaire, Michael Cohen a plaidé coupable la semaine dernière d'avoir menti au Congrès à propos de discussions sur la construction d'un gratte-ciel proposé par la Trump Organization à Moscou.

Il était demandé aux procureurs supervisant chacun des dossiers de faire parvenir leurs recommandations au juge du district de Manhattan, William Pauley, qui doit statuer mercredi sur la condamnation de Michael Cohen.

Soulignant la nécessité de ne pas répondre favorablement à la demande de Cohen d'éviter une peine d'emprisonnement, les procureurs new-yorkais ont décrit l'avocat comme un individu motivé par son "profit personnel" et utilisant "régulièrement son influence et son pouvoir à des fins malhonnêtes".

La coopération de Cohen à l'"enquête russe" menée par le procureur Mueller peut donner lieu à une "légère" réduction de peine, ont-ils toutefois ajouté, précisant que les directives fédérales prévoient une peine de prison de quatre à cinq ans.

"SYNERGIE POLITIQUE"

De leur côté, les services de Robert Mueller ont recommandé que la condamnation prononcée contre Michael Cohen pour avoir menti au Congrès soit exécutée sous forme de peine cumulée.

Robert Mueller a déclaré que les discussions sur la construction d'un gratte-ciel proposée par la Trump Organization à Moscou étaient pertinentes pour son enquête car ces discussions sont intervenues à une période où le gouvernement russe tentait de manière soutenue d'interférer dans l'élection présidentielle américaine.

Selon les documents de justice transmis vendredi par les services de Mueller, Michael Cohen a fourni des informations sur des tentatives de ressortissants russes de contacter la campagne Trump.

Cohen s'est entretenu en novembre 2015 avec un citoyen russe qui a dit pouvoir offrir une "synergie politique" avec Moscou et a proposé à plusieurs reprises une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. D'après les documents de justice, Cohen n'a pas donné suite l'offre qui lui a été faite.

Trump qualifie l'enquête de Mueller de "chasse aux sorcières" et a à plusieurs reprises nié tout acte répréhensible. La Russie a nié s'être ingérée dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Le président américain a accusé vendredi via Twitter les enquêteurs fédéraux de conflits d'intérêts, sans apporter de preuve de ses dires.

Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison blanche, a déclaré que Michael Cohen était un "menteur".

Le bureau de Robert Mueller a poursuivi ou fait condamner une vingtaine de ressortissants et d'entités russes, ainsi que plusieurs associés de Trump. (Brendan Pierson et Nathan Layne; Danielle Rouquié et Jean Terzian pour le service français)