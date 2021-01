USA-Plus de 100 personnes arrêtées depuis l'assaut du Capitole - FBI

WASHINGTON, 14 janvier (Reuters) - Le FBI (Federal Bureau of Investigation) a arrêté plus de 100 personnes en lien avec le coup de force du 6 janvier contre le Capitole à Washington et surveille actuellement des individus qui pourraient menacer la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier, a déclaré jeudi le chef de la police fédérale, Christopher Wray.

"Nous surveillons des individus qui pourraient être tentés de commettre le même genre de violences", a dit le directeur du FBI lors d'un briefing sur la sécurité de la cérémonie.

"Rien que depuis le 6 janvier, nous avons déjà identifié plus de 200 suspects. Donc nous savons qui vous êtes, que vous êtes là, et des agents du FBI vont venir vous trouver", a averti Chris Wray.

Cinq personnes ont trouvé la mort mercredi dernier lors de l'envahissement du siège du Congrès par les partisans de Donald Trump dans le but de faire annuler le résultat de l'élection présidentielle américaine, remportée par Joe Biden. (Andrea Shalal and Eric Beech; version française Jean-Stéphane Brosse)