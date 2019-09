USA-Plus de 120 projets militaires reportés pour financer le mur à la frontière

WASHINGTON, 4 septembre (Reuters) - Plus de 120 projets de construction militaires vont être reportés pour que le Pentagone puisse disposer de 3,6 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros) de fonds pour financer la construction d'une portion de 282km du mur à la frontière sud des Etats-Unis, ont annoncé mardi les autorités américaines.

Plus tôt cette année, Trump avait invoqué une "urgence nationale" pour ordonner la réaffectation de fonds pour la construction d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique.

Le Pentagone avait transmis au Congrès en mars une liste de projets qui pourraient être affectés, sans donner plus de détails.

Mardi, des responsables du Pentagone ont annoncé que 127 projets allaient être affectés. Les premiers 1,8 milliard de dollars proviendront du report de projets de construction militaires à l'étranger et la seconde partie du report de projets aux Etats-Unis, ont-ils précisé.

La construction d'un mur à la frontière était une promesse phare de Donald Trump lors de sa campagne lors de la présidentielle de 2016 et reste un thème central en vue de sa réélection.

Les travaux de construction pourront débuter dans les trois prochains mois sur des terrains appartenant au département de la Défense, comme sur le champ de tir Barry Goldwater de l'US Air Force, en Arizona, a déclaré la sous-secrétaire principale au département de la Défense, Elaine McCusker.

Le général Andrew Poppas, directeur des opérations à l'état-major américain, a déclaré pour sa part qu'il s'attendait à ce que la construction du mur réduise le nombre de soldats requis à la frontière.

Actuellement, plus de 4.500 militaires de l'armée américaine et de la Garde nationale se trouvent à la frontière sud des Etats-Unis.

Le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a indiqué qu'une liste des projets concernés par un report serait publiée après en avoir informé les élus au Congrès.

L'annonce a été vivement critiquée par les parlementaires démocrates.

"Selon moi, voler de l'argent à la construction militaire, chez nous et à l'étranger, va nuire à notre sécurité nationale, à notre qualité de vie et au moral de nos troupes, ce qui rend l'Amérique moins sûre", a commenté Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants (contrôlée par les démocrates), selon des propos rapportés par un de ses assistants.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré pour sa part que cette décision "nuirait à d'importants projets destinés à soutenir nos troupes dans des installations militaires à New York, aux Etats-Unis et dans le monde". (Idrees Ali, avec Susan Cornwell et Richard Cowan; Arthur Connan pour le service français)