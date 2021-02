USA: Plus de 17.000 investisseurs victimes d'une "pyramide de Ponzi"

WASHINGTON (Reuters) - L'organisme américain de contrôle des marchés financiers a annoncé jeudi qu'elle allait poursuivre la société de gestion d'actifs GPB Capital pour suspicion de fraude sur plus de 17.000 investisseurs individuels, dans le cadre d'une pyramide de Ponzi, un montage financier frauduleux.

La Securities and Exchange Commission (SEC) va poursuivre le propriétaire et PDG de GPB Capital ainsi que des cadres et des sociétés affiliées.

GPB Capital aurait levé plus de 1,7 milliard de dollars qui ont permis de verser 8% de dividendes, selon l'organisme de contrôle.

La société aurait menti à ses investisseurs en prétendant que ces dividendes étaient générés par les investissements, tandis que la SEC l'accuse d'avoir utilisé les fonds récoltés auprès d'autres investisseurs.

(Lisa Lambert, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)