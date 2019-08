USA-Powell (Fed) prononcera un discours le 23 août à Jackson Hole

WASHINGTON, 15 août (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, prononcera un discours le vendredi 23 août lors du symposium économique de Jackson Hole, a annoncé la Fed jeudi.

La réunion de Jackson Hole, dans l'Etat du Wyoming, est le grand rendez-vous traditionnel de la fin de l'été pour les responsables de banques centrales du monde entier.

L'édition 2019 est consacrée aux "Défis pour la politique monétaire" et l'intervention de Jerome Powell est d'autant plus attendue que le contexte économique et financier est agité par les craintes de récession, sur fond de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et de multiplication des signes de dégradation de la conjoncture.

(Howard Schneider; Marc Angrand pour le service français)