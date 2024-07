(Actualisé tout du long)

par Jarrett Renshaw et Nandita Bose

WILMINGTON, Delaware, 23 juillet (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris effectue mardi un déplacement de campagne dans le Wisconsin, un Etat clé pour l'élection présidentielle de novembre, pour la première fois en tant que candidate du Parti démocrate après s'être assurée le soutien d'un nombre suffisant de délégués démocrates.

Dans la foulée de l'annonce dimanche du retrait de la candidature de Joe Biden après plusieurs semaines de pression en ce sens émanant d'élus démocrates du Congrès qui ne croyaient plus en les chances du président d'être réélu, Kamala Harris s'est imposée comme l'unique alternative pour affronter le républicain Donald Trump lors du scrutin du 5 novembre.

Soutenue par Joe Biden, la candidature de Kamala Harris a obtenu dès lundi soir selon son équipe de campagne l'appui de suffisamment de délégués démocrates pour garantir son investiture en tant que numéro un sur le "ticket" présidentiel.

"Je suis fière d'avoir sécurisé le vaste soutien nécessaire pour devenir la candidate de notre parti", a dit la vice-présidente dans un communiqué. "J'ai hâte de formellement accepter bientôt l'investiture" pour l'élection présidentielle, a-t-elle ajouté.

Le président du Comité national du Parti démocrate (DNC) a fait savoir lundi qu'un vote virtuel serait organisé début août en vue d'investir d'ici le 7 août le candidat pour l'élection présidentielle de novembre.

D'après un décompte officieux réalisé par l'agence Associated Press, Kamala Harris a reçu le soutien de plus de 2.500 délégués démocrates, la majorité requise pour devenir la candidate du parti étant de 1.976 voix.

Si les délégués ont toujours la possibilité de changer d'avis avant le vote formel, aucun autre représentant démocrate n'a reçu le soutien de l'un d'entre eux. Seuls 54 délégués ont dit n'avoir pas encore pris leur décision, selon AP.

TROIS MOIS POUR CONVAINCRE

A peine plus de trois mois avant le scrutin présidentiel, le changement de candidat chez les démocrates relance une campagne électorale durant laquelle de nombreux Américains ont exprimé leur scepticisme à propos des deux options qui leur étaient présentées jusqu'alors: Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 78 ans.

Depuis sa prestation jugée désastreuse lors du débat du 27 juin, qui a exacerbé les préoccupations sur son état de santé, Joe Biden perdait du terrain face à Donald Trump dans les intentions de vote, particulièrement dans les sept Etats dits "bascule" - à même de faire pencher le scrutin vers un camp ou l'autre -, comme le Wisconsin, l'Arizona et le Nevada.

Le déplacement de Kamala Harris dans le Wisconsin, qui a accueilli la semaine dernière la convention nationale du Parti républicain lors de laquelle une image d'unité derrière Donald Trump a été affichée, offre à la vice-présidente l'opportunité de relancer la campagne des démocrates.

Kamala Harris, 59 ans, première femme de couleur à avoir accédé à la vice-présidence américaine, a donné lundi une idée des lignes d'attaque qu'elle entend utiliser contre Donald Trump, faisant référence à son passé de procureure ayant l'habitude de poursuivre des "prédateurs" et "fraudeurs".

"J'ai poursuivi des coupables en tous genres. Des prédateurs qui ont maltraité des femmes, des fraudeurs qui ont dépouillé des consommateurs, des tricheurs qui ont enfreint les règles pour leurs propres gains", a-t-elle dit.

"Alors écoutez-moi bien quand je dis que je connais les gens comme Donald Trump. Durant cette campagne, je vais opposer avec fierté mon bilan au sien", a ajouté celle qui fut procureure générale de Californie et sénatrice avant de devenir vice-présidente.

LA CAMPAGNE TRUMP LUI REPROCHE UN "BILAN LAMENTABLE"

Ces commentaires font référence aux poursuites judiciaires visant Donald Trump, qui connaîtra en septembre sa condamnation pour avoir falsifié des documents financiers afin de dissimuler des paiements effectués à une ancienne star de films X.

L'ancien président républicain fait également l'objet de poursuites pénales pour ses efforts destinés à faire annuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020 perdue face à Joe Biden, se disant sans preuve victime d'une fraude.

Donald Trump a de nouveau accusé la semaine dernière, lors de la convention nationale du Parti républicain, les démocrates de lui avoir "volé" la victoire en 2020 et d'avoir comploté pour orchestrer des poursuites judiciaires à son encontre afin de l'empêcher de revenir à la Maison blanche.

Joe Biden, confiné dans sa résidence du Delaware après avoir été testé positif au COVID-19 la semaine dernière, devait lui revenir dans la journée à Washington puis prononcer mercredi soir, depuis le Bureau ovale, une allocution à la nation pour expliquer le retrait de sa candidature.

Il a déjà exprimé son intention d'apporter un soutien sans faille à la campagne de Kamala Harris.

Pour leur part, Donald Trump et ses alliés républicains, qui avaient déjà intensifié leurs attaques contre la vice-présidente démocrate ces dernières semaines dans l'hypothèse de sa candidature en remplacement de Joe Biden, s'évertuent à associer Kamala Harris aux mesures les plus impopulaires de la présidence Biden - dont la politique à la frontière sud des Etats-Unis ayant selon eux permis une "invasion" de migrants clandestins venus d'Amérique centrale.

"Le bilan lamentable de Kamala Harris est celui d'un échec total et d'une incompétence absolue", a déclaré un porte-parole de la campagne Trump. "Ses politiques sont celles de Biden, et vice-versa", a ajouté Steven Cheung.

De même que le Michigan et la Pennsylvanie, le Wisconsin est l'un des Etats de la "Rust Belt" (ceinture de rouille) considéré comme indispensable aux démocrates pour pouvoir remporter l'élection présidentielle de novembre.

"Il y a des indépendants et des jeunes qui n'aimaient pas leurs options, et Harris a une chance de les convaincre", a commenté Paul Kendrick, directeur général de Rust Belt Rising, un groupe démocrate.

Kamala Harris a présenté lundi devant son équipe de campagne une série de mesures qu'elle entend faire adopter par le Congrès en cas de victoire électorale, citant notamment la protection du droit à l'avortement et l'interdiction des fusils d'assaut. (Jarrett Renshaw et Nandita Bose, avec Doina Chiacu, Gabriella Borter, Bianca Flowers, Susan Heavey et Daniel Trotta; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)