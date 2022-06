USA-Première audience de la commission sur l'attaque du Capitole

par Patricia Zengerle et Richard Cowan

WASHINGTON, 10 juin (Reuters) - La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole des Etats-Unis, à Washington, menée le 6 janvier 2021 par des partisans de Donald Trump a présenté jeudi des témoignages montrant que des proches de l'ancien président, dont sa fille, ont rejeté ses accusations de fraude électorale.

Au cours de la première de ses six audiences, la commission de la Chambre des représentants a aussi diffusé des images de milliers d'émeutiers attaquant la police et pénétrant de force dans le Capitole, alors que les élus du Congrès étaient réunis pour certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre 2020.

Les neuf membres de la commission, qui cherchent à démontrer que Donald Trump a tenté de subvertir la Constitution américaine et de rester au pouvoir de manière illégale, ont aussi présenté les témoignages ou les commentaires publics de personnalités clé de l'administration Trump, dont la fille de l'ex-président, Ivanka Trump, l'époux de celle-ci, Jared Kushner, l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancien ministre fédéral de la Justice, William Barr.

Dans son témoignage, diffusé en vidéo, William Barr a décrit comme des "conneries" les accusations de fraude électorale formulées par Donald Trump et a convaincu la fille de l'ancien locataire de la Maison blanche.

"Je respecte l'Attorney General Barr. Donc j'ai accepté ce qu'il disait", a déclaré Ivanka Trump dans un témoignage diffusé lors de l'audience.

L'élu démocrate Bennie Thompson, qui préside la commission parlementaire, a estimé que Donald Trump se trouvait au coeur d'une conspiration destinée à entraver la démocratie américaine.

Il a décrit le 6 janvier 2021 comme "le point culminant d'une tentative de coup d'Etat". "La violence n'était pas un accident. C'était le baroud d'honneur de Trump".

Depuis qu'il a quitté la Maison blanche en janvier 2021, Donald Trump a maintenu ses accusations de vaste fraude électorale à son détriment, en dépit de nombreux recours rejetés par des tribunaux à travers le pays et de démentis apportés par des représentants électoraux et des membres de sa propre administration.

En amont du début de l'audience, Donald Trump, qui pourrait envisager une nouvelle candidature à la présidence en 2024, a qualifié de "voyous politiques" les membres de la commission.

Ces audiences se tiennent à moins de six mois des élections de mi-mandat au Congrès, les "midterms", qui détermineront le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat pour les deux prochaines années.

