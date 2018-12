WASHINGTON/NEW YORK, 5 décembre (Reuters) - Le parquet fédéral américain a annoncé mardi avoir inculpé quatre personnes accusées d'avoir pris part pendant plusieurs décennies à un système d'évasion fiscale, révélé par les "Panama Papers", pour soustraire des fonds au fisc américain.

Trois des quatre suspects ont été placés en détention, a ajouté le parquet, tandis qu'un quatrième suspect est en fuite.

Il s'agit des premières poursuites pénales engagées aux Etats-Unis en lien avec le cabinet d'avocats "offshore" Mossack Fonseca, basé au Panama, soupçonné d'avoir aidé pendant des décennies particuliers et sociétés à soustraire des fonds au fisc de leur pays d'origine, un système d'évasion fiscale révélé par les "Panama Papers".

Harald Joachim von der Goltz, un ressortissant allemand client du cabinet panaméen, a été arrêté lundi à Londres, a précisé le parquet. Dirk Brauer, autre ressortissant allemand, salarié d'une entreprise de gestion d'actifs étroitement liée au cabinet Mossack Fonseca, a été arrêté à Paris le 15 novembre. Richard Gaffey, un comptable américain basé aux Etats-Unis, a été arrêté mardi dans le Massachusetts.

Le quatrième suspect, Ramses Owens, un avocat du cabinet, est toujours en fuite, selon les procureurs.

Le cabinet d'avocats Mossack Fonseca a fermé plus tôt dans l'année.

D'après des documents de justice transmis au tribunal fédéral de Manhattan, à New York, Ramses Owens, 50 ans, Dirk Brauer, 54 ans, et Richard Gaffey, 74 ans, sont accusés d'avoir aidé des clients du cabinet d'avocats à dissimuler des actifs, des investissements et des revenus aux autorités fiscales américaines de 2000 à 2017 à l'aide de compagnies écrans. Harald Joachim von der Goltz est l'un de ses clients, écrivent les procureurs. (Sarah N. Lynch et Brendan Pierson; Jean Terzian pour le service français)