par Liliana Salgado

LITTLE ROCK, Arkansas, 1er avril (Reuters) -

Une violente tempête accompagnée de vents forts et d'intenses pluies a balayé le sud et la région du Midwest des Etats-Unis avant de se diriger samedi vers l'est du pays, faisant 18 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités américaines et les médias.

Au moins cinq personnes ont été tuées dans l'Arkansas, d'après les autorités, alors que les secours continuaient de fouiller les décombres à la recherche de potentielles victimes, des tornades ayant frappé cet Etat dès vendredi.

Les autorités ont également fait état d'un décès dans l'Illinois et de trois autres dans l'Indiana, tandis que les médias locaux ont signalé samedi sept morts dans le comté de McNairy, dans le Tennessee, à la frontière du Mississippi. Fox News a rapporté un décès en Alabama et un autre dans le Mississippi.

Le National Weather Service a émis une alerte contre des orages violents samedi après-midi dans certains secteurs du centre de l'Etat de New York et du centre et de l'est de la Pennsylvanie, avec des rafales de vent pouvant atteindre 105 km par heure.

De la pluie et des vents sont attendus dans l'est de l'Ohio et dans certains secteurs en Virginie-Occidentale, selon le service météorologique.

Des vents violents avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h sont également prévus à Washington DC.

JOE BIDEN EN CONTACT AVEC LES AUTORITÉS

Les violentes tornades, qui ont balayé une grande partie des Etats-Unis vendredi, ont découpé les toits et les murs de nombreux bâtiments, renversé des véhicules, déraciné des arbres et provoqué l'effondrement de lignes électriques à Little Rock et dans de vastes zones à l'est et au nord-est de la capitale de l'Arkansas, ont indiqué les autorités.

La gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré samedi que cinq décès avaient été confirmés dans son Etat.

Quatre décès ont été signalés à Wynne, à environ 160 km à l'est de Little Rock, a déclaré Eli Long, médecin légiste dans le comté de Cross.

Une personne a été tuée et plus de 50 autres ont été hospitalisées à North Little Rock, a pour sa part déclaré, au Washington Post, Madeline Roberts, porte-parole du comté de Pulaski.

Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec Huckabee Sanders et les maires de Little Rock et Wynne, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Il s'est également entretenu avec Deanne Criswell, administratrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

Joe Biden a également pris contact avec le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker.

Dans le comté de Sullivan, dans l'Indiana, trois personnes ont été tuées, a indiqué pour sa part le sergent Matt Ames. L'état d'urgence a été déclaré dans les zones sinistrées, a écrit sur Facebook le shérif Jason Bobbitt.

À Belvidere, une ville du nord de l'Illinois, une personne a été tuée et 28 autres blessées en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont provoqué le détachement du toit d'une salle de spectacle où environ 260 personnes assistaient à un concert de heavy metal.

Gabrielle Lewellyn, qui assistait au concert, a déclaré à la chaîne de télévision WTVO que des personnes s'étaient réfugiées au sous-sol lorsque le toit s'est effondré.

"Ils ont sorti quelqu'un des décombres. Je me suis assise avec lui, je lui ai tenu la main et je lui ai dit que tout irait bien. Je ne savais pas vraiment ce que je pouvais faire d'autre", a-t-elle raconté.

Fox News, citant Fox Weather, a rapporté qu'une tornade avait tué une personne dans le comté de Madison, en Alabama, et qu'une autre personne était décédée dans la tempête qui a balayé le comté de Pontotoc, dans le Mississippi. (Reportage Steve Gorman à Los Angeles et Daniel Trotta à Carlsbad, en Californie; avec Sharon Bernstein à Sacramento, en Californie, Brendan O'Brien à Chicago et Daphne Psaledakis et Christopher Bing à Washington; version française Claude Chendjou)