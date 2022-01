USA-Prise d'otage dans une synagogue du Texas, des négociations en cours

par Shelby Tauber et Daphne Psaledakis

COLLEYVILLE, Texas, 16 janvier (Reuters) - La police négocie avec un homme suspecté de retenir plusieurs personnes en otages dans une synagogue de Colleyville, située entre les villes de Dallas et de Fort Worth, dans l'Etat du Texas.

Les forces de l'ordre ont indiqué avoir fait évacuer les alentours de la synagogue de la congrégation Beth Israël et qu'aucun blessé n'avait été signalé, ajoutant qu'on ignorait si le suspect avait des armes en sa possession.

Selon une personne au fait de la question, quatre personnes, dont le rabbin, sont retenues en otage.

Dans une vidéo du service, qui était diffusé en direct sur Facebook, on pouvait entendre un homme fulminer et parler de religion et de sa soeur, a rapporté le journal Fort Worth Star-Telegram.

L'homme répétait qu'il ne souhaitait faire de mal à personne et qu'il croyait qu'il allait mourir, a ajouté le journal. La retransmission a été interrompue vers 15h00 heure américaine (20h00 GMT).

Le président américain Joe Biden a été informé de la prise d'otages, a indiqué son attaché de presse. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré sur Twitter suivre l'évolution de la situation et prier pour la sécurité des otages.

Un représentant américain au fait de la question a dit à ABC News que le preneur d'otages affirmait être le frère de la scientifique pakistanaise Aafia Siddiqui, condamnée à 86 ans de prison en 2010 pour avoir tiré sur des soldats américains et des agents du FBI, et réclamait sa libération.

Les forces de l'ordre n'ont pas encore confirmé l'identité du suspect, a toutefois ajouté ce représentant.

Aafia Siddiqui est détenue dans une prison fédérale près de Fort Worth. (Reportage Shelby Tauber, Aram Roston, Daphne Psaledakis, Jonathan Allen et Valerie Volcovici, avec Andrea Shalal ; version française Camille Raynaud)