USA-Ralentissement de l'inflation et des dépenses des ménages en avril

WASHINGTON, 27 mai (Reuters) - Les dépenses de consommation aux États-Unis ont ralenti en avril mais moins qu'attendu, tandis que l'inflation annuelle semble avoir atteint un pic, ce qui pourrait contribuer à soutenir la croissance économique au deuxième trimestre, alors que les craintes d'une récession augmentent.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont progressé de 0,9% le mois dernier, a déclaré vendredi le département du Commerce après un bond de 1,4% le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,7% de ces dépenses en avril.

Ces dépenses sont soutenues par une hausse des salaires, les entreprises s'efforçant de combler un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars.

La politique monétaire de la Réserve fédérale, qui tente de juguler une inflation élevée et de la ramener à son objectif de 2%, a attisé les craintes d'une récession, provoquant une vente d'actions et une hausse des rendements du Trésor américain et du dollar.

Les craintes d'un ralentissement économique ont également été exacerbées par la guerre en Ukraine, ainsi que par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement liées à la politique chinoise du "zéro COVID-19".

Les estimations de croissance pour le deuxième trimestre sont généralement supérieures à un taux annualisé de 2,0. L'économie s'est contractée à un rythme de 1,5% au cours du trimestre janvier-mars, sous l'effet d'un déficit commercial record et d'un ralentissement de l'accumulation des stocks par rapport au rythme soutenu du quatrième trimestre.

L'indice des prix "core PCE", mesure de l'inflation privilégiée par la banque centrale américaine, affiche une hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 4,9% sur un an, des chiffres conformes aux attentes du consensus Reuters.

L'augmentation annuelle de cet indice ralentit notamment car les gains importants de l'année dernière ne sont plus pris en compte dans le calcul.