USA-Recul plus net qu'attendu des inscriptions au chômage à 215.000

WASHINGTON, 3 mars (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 26 février, à 215.000 contre 233.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage après les 232.000 initialement annoncés pour la semaine au 19 février.

La moyenne mobile sur quatre semaines revient à 230.500 après 236.500 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a toutefois légèrement augmenté à 1,476 million lors de la semaine au 19 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,474 million la semaine précédente.

Par ailleurs, une enquête du cabinet spécialisé dans le recrutement et le reclassement Challenger, Gray & Christmas montre que les entreprises américaines ont annoncé 15.245 suppressions de postes en février, un chiffre en baisse de 20% par rapport à janvier et de 56% sur un an.

Les entreprises ont aussi annoncé le mois dernier leur intention de recruter 215.127 personnes, le chiffre le plus élevé enregistré pour un mois de février depuis la création de l'enquête en 2002, précise Challenger.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)