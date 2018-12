USA: Rien qui sorte de l'ordinaire sur les marchés

Lors d'une réunion entre ces autorités de régulation et le Trésor, les premières ont également abordé la question de la poursuite des opérations importantes durant le "shutdown" des administrations fédérales.

Participaient à la réunion des responsables du Trésor, de la Réserve fédérale, de la Securities and Exchange Commission (SEC) et d'autres régulateurs des marchés et du secteur bancaire, a ajouté la source.

Wall Street est encore dans le rouge en cette veille de Noël, les investisseurs s'inquiétant de la croissance mondiale, du "shutdown" des administrations fédérales et de l'indépendance de la Réserve fédérale.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a dit qu'il s'était entretenu dimanche avec les PDG des six premières banques américaines afin de tenter de calmer la nervosité des marchés financiers et qu'ils l'avaient assuré que les banques pouvaient toujours prêter.

Mnuchin avait ajouté qu'il convoquait pour lundi une réunion des régulateurs financiers pour évoquer les moyens d'assurer un "fonctionnement normal des marchés".

Ces rencontres interviennent dans un contexte de "shutdown" partiel qui découle de l'incapacité de Donald Trump et du Congrès à s'entendre sur une loi de finance du fait des sommes exigées par le président américain pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Le blocage partiel de l'administration fédérale pourrait se poursuivre jusqu'au 3 janvier.

Les marchés américains suivent attentivement les informations selon lesquelles Trump aurait évoqué la possibilité de limoger le président de la Fed, Jerome Powell. Le président américain adresse régulièrement des critiques au sujet de la politique de resserrement monétaire entrepris par la Fed.

Steven Mnuchin a déclaré samedi que Donald Trump n'avait jamais envisagé de le limoger.

Mais Donald Trump a renouvelé ses critiques contre la banque centrale lundi, y voyant le "seul problème" de l'économie américaine.

(Jason Lange et Subrat Patnaik et Pete Schroeder; Arthur Connan et Wilfrid Exbrayat pour le service français)