USA-Schumer voit le plan de relance être adopté sous 4 à 6 semaines

par David Morgan

WASHINGTON, 26 janvier (Reuters) - Le Sénat américain cherche à valider des mesures d'aide face à la crise sanitaire du coronavirus avant l'ouverture du procès au Sénat de l'ancien président Donald Trump début février, mais il est possible que l'adoption d'un plan de relance complet prenne quatre à six semaines, a prévenu le chef de la majorité démocrate au Sénat.

En amont de son investiture mercredi dernier, Joe Biden a dévoilé un ensemble budgétaire de 1.900 milliards de dollars destiné à compenser l'impact économique de la crise sanitaire et à accélérer la lutte contre l'épidémie. Il a dit vouloir que le Congrès vote rapidement son adoption.

Certains élus républicains de haut rang ont toutefois exprimé leur opposition à un plan de relance aussi important, alors que le Congrès a voté l'an dernier quelque 4.000 milliards de dollars de stimulus, dont 900 milliards d'aide en décembre après des mois d'impasse entre républicains et démocrates.

"Nous allons tenter de faire passer le texte sous un mois, un mois et demi", a déclaré Chuck Schumer, alors que les démocrates contrôlent le Sénat seulement grâce au vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris - les deux partis disposent de 50 sièges dans la chambre haute du Congrès.

"Est-ce que cela sera facile au Sénat ? Non", a ajouté le chef de file des démocrates auprès d'activistes new-yorkais. "Mais cela sera plus facile parce que je peux déterminer ce qui est soumis au vote, et non (Mitch) McConnell", désormais chef de la minorité républicaine au Sénat.

Joe Biden, qui souhaite que le plan de relance inclut un versement direct de 1.400 dollars aux Américains, a dit lundi être ouvert à des discussions sur des conditions d'éligibilité si cela permettait d'obtenir des soutiens supplémentaires parmi les élus afin que cette aide soit distribuée aux personnes en ayant le plus besoin.

L'ancien sénateur et vice-président a érigé comme priorité la lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui a tué plus de 418.000 Américains et continue chaque jour d'infecter plus de 170.000 personnes dans le pays. (David Morgan et Susan Heavey, avec Jarrett Renshaw et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)