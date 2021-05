USA-Sept morts dans une fusillade à une fête d'anniversaire

9 mai (Reuters) - Sept personnes, dont le tireur présumé, ont été tuées dimanche dans une fusillade au cours d'une fête d'anniversaire à Colorado Springs, aux Etats-Unis, ont annoncé les autorités.

Le suspect a ouvert le feu sur cette fête à laquelle participait sa petite amie et semble avoir épargné les enfants.

"A leur arrivée, les agents ont identifié six adultes décédés et un homme adulte avec de graves blessures, qui a été transporté vers un hôpital proche où il a succombé à ses blessures", déclarent la police et les autorités locales dans un communiqué. (Kanishka Singh à Bangalore et Daniel Trotta à Carlsbad, Californie version française Bertrand Boucey)