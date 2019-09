USA-Sept morts dans une fusillade au Texas

(Bilan actualisé)

WASHINGTON, 1er septembre (Reuters) - Sept personnes ont été tuées dans une fusillade qui s'est produite samedi dans l'ouest du Texas, selon un nouveau bilan fourni dimanche par la presse locale.

La police avait jusqu'ici fait état d'un bilan de cinq morts, dont l'assaillant, et de 21 blessés.

L'auteur présumé de cette expédition meurtrière qui s'est déroulée entre les villes de Midland et Odessa, séparées d'une trentaine de kilomètres, est un homme blanc âgé d'une trentaine d'années connu des services de police. Il a été tué par les forces de l'ordre devant un complexe d'Odessa abritant un cinéma, a précisé la police.

Le suspect a commencé par ouvrir le feu sur un policier, qu'il a blessé, lors d'un contrôle de son véhicule. Il s'est ensuite emparé d'un véhicule des services postaux et a tiré au hasard sur des policiers, des automobilistes et des passants, avant d'être cerné puis abattu sur un parking. (Andrew Hay au Nouveau-Mexique; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)