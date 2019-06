USA-Shanahan cédera la place à Mark Esper à la tête du Pentagone

(.)

WASHINGTON, 18 juin (Reuters) - Le chef du Pentagone par intérim, Patrick Shanahan, a décidé de ne pas aller au terme de son processus de confirmation, et le secrétaire à l'Armée de terre, Mark Esper, le remplacera comme secrétaire à la défense par intérim, a annoncé mardi Donald Trump.

Mark Esper, qui jouit d'un grand respect au Pentagone, passait pour favori pour la place de Shanahan si celui-ci n'était pas confirmé dans ses fonctions.

La décision de Shanahan, due selon Trump à son souhait de consacrer davantage de temps à sa famille, promet de faire durer encore ce qui est d'ores et déjà la plus longue période sans secrétaire à la Défense confirmé. Shanahan est le responsable resté le plus longtemps à la tête du Pentagone à titre intérimaire.

Cet ancien cadre de Boeing n'avait pas d'expérience préalable en matière de sécurité nationale lorsqu'il avait été nommé comme bras droit du secrétaire à la Défense d'alors, James Mattis. Shanahan dirige le Pentagone par intérim depuis la démission de Mattis à la fin 2018, intervenue en raison de désaccords avec Donald Trump sur la Syrie.

L'annonce faite par le président américain fait suite à des révélations du journal USA Today d'après lequel le FBI se penche actuellement sur des soupçons de violences conjugales impliquant Patrick Shanahan et remontant au début des années 2010.

L'intéressé a déclaré qu'il était "malheureux" de voir une situation familiale douloureuse, relevant du passé, lui nuire aujourd'hui, et il n'a pas précisé quand il quitterait le Pentagone. (Phil Stewart Eric Faye pour le service français)