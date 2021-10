USA-"Shutdown" évité, vote sur les infrastructures repoussé

par Susan Cornwell et Richard Cowan

WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - Les chefs de file démocrates à la Chambre des représentants ont repoussé le vote prévu jeudi sur le plan de 1.000 milliards de dollars sur les infrastructures voulu par le président américain Joe Biden, cédant ainsi aux progressistes du parti qui réclament un texte prévoyant des mesures sociales supplémentaires.

Nancy Pelosi, la "speaker" de la Chambre, et Joe Biden s'évertuent à aplanir les divergences entre les progressistes du Parti démocrate, qui réclament un ensemble budgétaire de 3.500 milliards de dollars pour des dépenses sociales, et les modérés favorables à des mesures plus resserrées.

En décalant le vote, alors que les discussions se prolongeaient jusque tard jeudi soir, les chefs de file démocrates et le président américain se sont offert une fenêtre de temps supplémentaire pour tenter de rassembler les voix nécessaires à l'adoption du plan sur les infrastructures.

Il s'agit d'un test majeur pour Joe Biden, qui a fait de ce vaste projet un pan central de son début de mandat.

"Une grande avancée a été effectuée cette semaine, et nous sommes plus que jamais proches d'un accord", a commenté la porte-parole de la Maison blanche. "Mais nous n'y sommes pas encore, donc nous avons besoin d'un peu plus de temps pour boucler le travail, dès la première heure demain (vendredi) matin", a ajouté Jen Psaki.

Plus tôt dans la journée, un vent de soulagement a soufflé à Washington avec l'adoption par le Congrès d'une loi de finances permettant d'éviter de justesse un "shutdown", une fermeture partielle des administrations fédérales, alors que le financement actuel de celles-ci expirait jeudi soir.

Joe Biden a promulgué en début de soirée cette loi provisoire garantissant le financement des administrations fédérales jusqu'au 3 décembre, approuvée par la Chambre des représentants par 254 voix contre 175. Le texte avait été adopté un peu plus tôt par le Sénat (65 pour, 35 contre).

"BEAUCOUP À FAIRE"

"Il y a encore beaucoup plus à faire", a dit le président américain dans un communiqué. "Mais l'adoption de ce texte nous rappelle qu'un travail bipartite est possible et cela nous donne du temps pour adopter un financement sur le long-terme permettant à notre gouvernement de fonctionner et de répondre aux attentes du peuple américain".

La frange la plus à gauche du Parti démocrate refuse d'endosser le plan sur la rénovation et le développement des infrastructures aux Etats-Unis, furieuse de l'absence de consensus avec les centristes du parti au sujet d'un projet de loi jumeau, portant cette fois sur les services sociaux et la lutte contre le changement climatique.

Ces deux plans représentant au total plusieurs milliers de milliards de dollars sont les emblèmes de la politique socio-économique de Joe Biden.

Devant l'impasse, le locataire de la Maison blanche et ses conseillers tentent de trouver un compromis pour rassembler les différents mouvements du Parti démocrate, ont dit des personnes au fait de la question.

Alors qu'ils disposent seulement d'une majorité étroite dans les deux chambres du Congrès, les démocrates ne peuvent se permettre de perdre des votes s'il veulent faire avancer leur programme politique.

LA MENACE DU PLAFOND DE LA DETTE

Les modérés du parti ne pourront certainement pas compter sur l'appui des élus républicains, qui entendent reconquérir la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat à l'automne 2022.

Un vote négatif sur ce texte déjà adopté par le Sénat avec le soutien des démocrates comme des républicains constituerait un revers pour Joe Biden.

L'aile gauche des représentants démocrates exige d'obtenir des garanties quant à la prise en compte de ses priorités dans l'autre plan sur les services sociaux et la lutte contre le changement climatique avant de voter en faveur du plan sur les infrastructures.

Une autre bataille lourde d'enjeux se déroule aussi au Congrès. Elle porte sur le relèvement du plafond de la dette de l'Etat fédéral.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a prévenu les parlementaires que les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, risquaient de se retrouver dans une situation historique de défaut de paiement aux alentours du 18 octobre s'ils n'augmentaient pas les capacités d'emprunt de l'Etat fédéral.

Les républicains ne veulent pas être impliqués dans un quelconque relèvement du plafond de la dette, disant y voir un problème concernant uniquement les démocrates puisque ceux-ci contrôlent le Congrès et la Maison blanche. Les démocrates rétorquent qu'environ 5.000 milliards de dollars de dette résultent des baisses d'impôts et des dépenses décidées par la précédente administration, celle du républicain Donald Trump. (Reportage David Morgan, Susan Cornwell et Richard Cowan, avec Jarrett Renshaw et Chris Kahn; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)