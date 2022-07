USA: Steve Bannon reconnu coupable d'outrage au Congrès

WASHINGTON (Reuters) - Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, a été reconnu coupable vendredi d'outrage au Congrès, après son refus de témoigner devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'attaque du 6 janvier dernier contre le Capitole.

Steve Bannon a été reconnu coupable de deux chefs d'outrage au Congrès, l'un pour avoir refusé de témoigner, l'autre pour avoir refusé de transmettre des documents.

Un outrage au Congrès est passible d'une peine comprise entre 30 jours et un an d'emprisonnement, et d'une amende allant de 100 dollars (98 euros) à 100.000 dollars.

(Reportage Sarah N. Lynch; version française Camille Raynaud)