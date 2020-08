USA: Teladoc et Livongo fusionnent pour créer un géant de la télémédecine

New York (awp/afp) - Le spécialiste américain de la télémédecine Teladoc a annoncé mercredi qu'il allait fusionner avec la société spécialisée dans l'accompagnement des patients diabétiques Livongo dans une transaction évaluée à 18,5 milliards de dollars.

Les deux plateformes rapprochent leurs activités au moment où les visites chez le médecin se font de plus en plus virtuellement, aussi bien pour les soins d'urgence ou de spécialités que pour la gestion des maladies chroniques.

Une fois combinées, leur chiffre d'affaires devrait atteindre 1,3 milliard de dollars en 2020, ce qui représenterait une croissance de 85% sur un an.

Contre un abonnement, les personnes ayant un compte Teladoc peuvent accéder à des médecins de la plateforme via téléphone, vidéo ou une application. Le groupe assure avoir plus de 70 millions d'abonnés aux Etats-Unis et être présent dans 175 pays.

Livongo fournit pour sa part des conseils aux patients atteints de maladies chroniques, principalement le diabète mais aussi l'hypertension, le surpoids ou les problèmes comportementaux. Ces services sont généralement financés par les employeurs ou les assureurs.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires de Livongo recevront pour chaque titre 0,5920 titre de Teladoc et 11,33 dollars en espèces.

Les deux entreprises ont vu leurs actions bondir pendant la pandémie, alors que les restrictions de déplacement imposées par les autorités pour enrayer la propagation du Covid-19 limitaient les rendez-vous médicaux en personne.

Entre le début de l'année et la clôture mardi, le titre de Livongo avait été multiplié par plus de cinq et celui de Teladoc par trois.

Ils ont perdu respectivement mercredi, jour de l'annonce de l'accord, 11,4% et 18,7%.

afp/rp