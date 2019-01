USA-Tension sur l'emploi, salaires en hausse modérée-Livre beige

WASHINGTON, 16 janvier (Reuters) - Les marchés de l'emploi se sont tendus à travers les Etats-Unis et les entreprises ont peiné à embaucher à tous les niveaux de qualification, tandis que les salaires ont généralement augmenté de façon modérée, constate la Réserve fédérale américaine, dans son dernier Livre beige publié mercredi.

Ce livre, un instantané de la situation économique à partir de données recueillies jusqu'au 7 janvier lors de discussions avec des contacts dans les milieux professionnels des 12 districts de la Fed, a également constaté qu'une majorité des districts avaient enregistré des hausses de prix modestes à modérées, certains d'entre eux ayant signalé que la hausse des droits de douanes américains avait renchéri leurs coûts.

La Fed signale que les perspectives économiques étaient généralement positives mais a ajouté que de nombreux districts ont rapporté que leurs contacts étaient moins optimistes en raison de la volatilité accrue des marchés, de la hausse des taux d'intérêt à court terme, de la baisse des prix de l'énergie et d'incertitudes accrues au niveau commercial et politique.

L'impact du "shutdown" partiel imposé par l'administration Trump, qui est entré dans sa quatrième semaine, semblait faible au moment de la collecte des données pour le Livre beige.

La seule mention du "shutdown" est venue de la Fed de Chicago, où les agriculteurs et d'autres acteurs ont dit avoir souffert de l'incertitude accrue du fait du ralentissement de la publication des rapports du gouvernement sur l'agriculture.

La Fed a relevé ses taux à quatre reprises en 2018, après trois relèvements l'année précédente, pour les porter à 2,5%.

Mais les risques qui se multiplient pour l'économie américaine ont manifestement provoqué un consensus au sein de la Réserve fédérale pour ralentir le rythme de ses hausses de taux, y compris parmi les tenants d'une ligne dure.

Le président de la Fed Jerome Powell a donné le signal d'une attitude plus pragmatique le 4 janvier, des propos réitérés six jours plus tard et depuis repris par ses collègues gouverneurs et présidents d'antennes régionales.

Wall Street a légèrement accentué ses gains à la publication du Livre beige de la Fed. (Pete Schroeder, avec Ann Saphir à San Francisc, Juliette Rouillon pour le service français)