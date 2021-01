USA-Trois élus républicains disent soutenir la destitution de Trump

par Richard Cowan et Alexander Cornwell

WASHINGTON, 13 janvier (Reuters) - La mainmise de Donald Trump sur le Parti républicain a semblé s'effriter davantage mardi alors qu'au moins trois élus républicains ont annoncé qu'ils se prononceraient en faveur de la destitution du président sortant suite à l'assaut sur le Capitole mené la semaine dernière par ses partisans.

Liz Cheney, numéro trois dans la hiérarchie des républicains à la Chambre des représentants et fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, a déclaré qu'il n'y avait "jamais eu de plus grande trahison par un président des Etats-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution".

Contrôlée par les démocrates, la chambre basse du Congrès débattait mardi d'un projet de texte appelant le vice-président républicain Mike Pence à recourir au 25e amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui permet à l'exécutif de révoquer un président jugé inapte à exercer ses fonctions.

Si cette motion reste sans suite ou que Donald Trump ne démissionne pas, ont prévenu les démocrates, une procédure de destitution ("impeachment") sera lancée mercredi contre l'actuel locataire de la Maison blanche, qu'ils accusent d'"incitation à l'insurrection".

Dans un communiqué annonçant sa décision de "voter pour destituer le président", Liz Cheney reproche à Donald Trump d'avoir fait se masser ses partisans et d'avoir "allumé la flamme" de l'attaque contre le Capitole mercredi dernier.

John Katko et Adam Kinzinger, deux autres républicains siégeant à la Chambre des représentants, ont aussi déclaré qu'ils voteraient en faveur de la destitution du président républicain sortant, dans ce qui constituerait une procédure historique - jamais un président américain n'a fait l'objet de deux procédures d'"impeachment".

Les annonces des trois élus républicains interviennent alors que les chefs de file du parti à la Chambre des représentants n'ont pas donné mardi de consigne de vote, déclarant qu'il s'agissait d'une question de conscience personnelle après le chaos survenu au Capitole.

Selon le New York Times, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré en privé qu'il était content de la démarche des démocrates, ce qui laisse à penser que le Parti républicain cherche à prendre ses distances avec Donald Trump après les incidents de la semaine dernière.

Mitch McConnell pense que les efforts actuels permettront de chasser plus facilement Donald Trump des rangs républicains, écrit le journal, citant des sources informées.

Donald Trump, qui a effectué mardi au Texas sa première apparition publique depuis l'émeute au Capitole, a nié tout responsabilité dans les violences ("ce que j'ai dit était totalement approprié") et a reproché aux démocrates de tenter une nouvelle fois de le destituer. (avec Andrea Shalal, David Morgan, Doina Chiacu et Steve Holland; version française Jean Terzian)