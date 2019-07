USA-Trump annonce la démission du directeur du renseignement national

(Précisions, photo à disposition)

WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche sur Twitter sur qu'il nommerait le représentant républicain texan John Ratcliffe comme directeur du renseignement national en remplacement de Dan Coats, qui quittera ses fonctions le 15 août.

Le poste de directeur du renseignement national, qui a été créé après les attentats du 11 septembre 2011 aux Etats-Unis, supervise l'ensemble des 17 agences civiles et militaires du renseignement, dont la CIA.

Désigné par Donald Trump lui-même, Dan Coats s'était rapidement attiré les foudres de la présidence, notamment quand il a contesté sa volonté de rapprochement avec Moscou ou lorsqu'il a contredit Trump sur des questions de politique étrangère.

Furieux d'entendre Dan Coats désavouer ses propos optimistes sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, le président républicain l'avait alors invité à "retourner à l'école" et dénoncé sa naïveté.

John Ratcliffe, membre des commissions des Affaires judiciaires et du Renseignement de la Chambre des représentants - à majorité démocrate -, a défendu Donald Trump durant l'audition la semaine dernière de l'ancien procureur spécial Robert Mueller sur l'"enquête russe" et une possible entrave à la justice de la part du président américain.

Le représentant républicain, élu au Congrès en 2015, était considéré par plusieurs dirigeants du Parti républicain comme le meilleur choix pour remplacer Jeff Sessions lorsque celui-ci a été démis de ses fonctions de ministre fédéral de la Justice ("Attorney General") l'année dernière.

Le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a dénoncé le choix de Donald Trump, estimant qu'il était "clair que le représentant Ratcliffe a été sélectionné parce qu'il a montré une loyauté aveugle envers le président Trump avec son interrogatoire démagogique" de Robert Mueller.

Dans sa lettre de démission, que Reuters a pu consulter, Dan Coats dit avoir en février dernier accepté la demande de Donald Trump de rester en poste. "La communauté du renseignement est plus solide que jamais, et de mieux en mieux préparée pour affronter de nouveaux défis. Par conséquent, j'estime qu'il est temps pour moi d'avancer vers un nouveau chapitre de ma vie", écrit-il.

Coats était en poste depuis mars 2017. (Steve Holland et Jeff Mason, avec Doina Chiacu; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)