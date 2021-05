USA-Trump dénonce l'enquête pénale à New York sur ses activités

par Katanga Johnson

NEW YORK, 19 mai (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump s'en est pris mercredi à la procureur générale de l'Etat de New York dénonçant l'ouverture d'une enquête pénale contre ses entreprises, déclarant qu'il était victime d'"attaques déloyales et d'abus".

"Il n'y a rien de plus corrompu qu'une enquête qui consiste en la recherche désespérée d'un délit", a dit dans un communiqué l'ancien locataire de la Maison blanche, ajoutant qu'il "surmontera" toute tentative de poursuites judiciaires.

Quelques heures plus tôt, le parquet général de l'Etat de New York a indiqué que l'enquête sur les activités de la Trump Organization, basée à la "Grande Pomme", n'étaient désormais plus uniquement civile.

La procureure générale Letitia James cherche à savoir si la Trump Organization a faussement déclaré la valeur de ses propriétés pour obtenir des prêts et des avantages économiques et fiscaux.

"Nous avons informé la Trump Organization que notre enquête sur l'organisation n'est plus de nature purement civile", a dit un porte-parole dans un communiqué. "Nous enquêtons maintenant activement sur la Trump Organization à titre pénal, en collaboration avec le procureur de Manhattan".

Donald Trump, un républicain, a dénoncé une enquête aux motivations politiques de la part de Letitia James, une démocrate. Il a déclaré que la procureure générale new-yorkaise avait fait campagne pour le traduire devant la justice "avant même de savoir quoi que ce soir sur moi". (version française Camille Raynaud et Jean Terzian)