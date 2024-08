8 août (Reuters) - Donald Trump, candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de novembre, a déclaré jeudi être disposé à prendre part à trois débats télévisés en septembre, ajoutant attendre désormais une réponse de la part de la campagne de la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

Au cours d'une conférence de presse organisée à sa résidence floridienne de Mar-a-Lago, l'ancien président a dit vouloir débattre avec sa rivale démocrate le 4 septembre sur Fox News, le 10 septembre sur NBC et le 25 septembre sur ABC.

Un conseiller de la campagne Trump a fait savoir dans la foulée que le potentiel débat du 10 septembre serait diffusé par ABC et celui du 25 septembre par NBC.

Donald Trump n'a donné aucune précision sur les modalités proposées pour ces débats, et n'a pas indiqué si son équipe de campagne était déjà entrée en contact avec les conseillers de Kamala Harris, devenue la candidate démocrate pour le scrutin du 5 novembre à la suite du retrait du président Joe Biden.

L'actuel locataire démocrate de la Maison blanche devait débattre à deux reprises avec son prédécesseur républicain. Un second débat devait les opposer le 10 septembre, après un premier débat, le 27 juin, qui a exacerbé les interrogations sur les facultés cognitives de Joe Biden et poussé des élus démocrates à l'exhorter de mettre fin à sa campagne de réélection.

Donald Trump s'exprimait jeudi pour la première fois depuis que Kamala Harris a annoncé plus tôt dans la semaine avoir choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier, avec lequel elle a organisé mercredi des meetings de campagne dans des Etats dits "bascule" pour l'élection - le Michigan et le Wisconsin.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris part à ces rassemblements de campagne, laissant à nouveau suggérer que la candidature de Kamala Harris a galvanisé les rangs démocrates, après des semaines de doutes sur les capacités de Joe Biden à battre Donald Trump puis, le cas échéant, à gouverner quatre ans de plus.

La campagne Trump a dû s'affairer pour revoir sa stratégie et ses messages de campagne, alors que de récentes enquêtes d'opinion montrent que Kamala Harris a effacé l'avance dont disposait Donald Trump sur Joe Biden dans les intentions de vote.

Des conseillers du candidat républicain ont critiqué la vice-président démocrate pour n'avoir pris part à aucune session de questions-réponses avec des journalistes depuis le lancement de sa campagne dans la foulée de l'annonce du retrait de Joe Biden le 21 juillet.

Donald Trump accorde régulièrement des entretiens à la presse, même s'il choisit habituellement des médias et des journalistes conservateurs et bienveillants. (Nathan Layne, Trevor Hunnicutt et Joseph Ax; version française Jean Terzian)