USA-Trump dit aux donateurs républicains qu'il les aidera à gagner le Congrès en 2022

par Steve Holland

10 avril (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a cherché à se positionner comme le faiseur de roi du parti républicain samedi, en disant aux donateurs du parti qu'il les aidera à gagner des sièges aux élections du Congrès en 2022, mais n'a pas donné de détails concernant son intention de briguer un second mandat en 2024.

Donald Trump a été l'hôte d'un dîner à son club de Mar-a-Lago pour les donateurs du Comité national républicain qui passent le week-end à tracer la voie future du parti à Palm Beach, en Floride.

"Nous sommes réunis ce soir pour parler de l'avenir du parti républicain - et de ce que nous devons faire pour mettre nos candidats sur la voie de la victoire", a déclaré Donald Trump, selon une ébauche de son discours vue par Reuters.

L'ancien président américain a assuré: "Je me tiens devant vous ce soir, rempli de confiance qu'en 2022, nous allons reprendre la Chambre (des représentants) et nous allons reconquérir le Sénat. Et puis en 2024, un candidat républicain va gagner la Maison Blanche."

Donald Trump a passé les deux mois et demi qui se sont écoulés depuis sa sortie chaotique de la Maison-Blanche à examiner les demandes de soutien des candidats de 2022 et leur a donné sa bénédiction selon qu'ils le soutiennent ou non, lui et son programme.

Il a déclaré que toute discussion sur ses propres projets - la Constitution lui donne le droit de briguer un autre mandat de quatre ans - devrait attendre après les élections de novembre 2022.

Divers autres républicains envisagent leur propre candidature à l'investiture présidentielle du parti en 2024, comme l'ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo, ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

(version française Camille Raynaud)