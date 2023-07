par Sarah N. Lynch et Jacqueline Thomsen

WASHINGTON, 18 juillet (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith l'informant qu'il était visé par une enquête d'un grand jury sur ses efforts pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020 perdue face à son rival démocrate Joe Biden.

Cette enquête, si elle venait à être confirmée, constituerait jusqu'à présent l'étape la plus importante vers une inculpation de l'ex-locataire républicain de la Maison blanche par un tribunal fédéral pour son refus de reconnaître sa défaite électorale et ses efforts pour rester au pouvoir.

Des représentants ont témoigné que Donald Trump avait fait pression sur eux pendant plusieurs mois, à la fin de son mandat, avec des accusations sans fondement de vaste fraude électorale à son détriment.

Plusieurs milliers de partisans de Donald Trump ne reconnaissant pas la victoire de Joe Biden ont mené le 6 janvier 2021 un assaut contre le Capitole, à Washington, dans le but d'empêcher le Congrès de certifier le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020.

Via son réseau social Truth, Donald Trump a déclaré que Jack Smith a "envoyé une lettre (dimanche soir !) indiquant que je suis une CIBLE de l'enquête du grand jury sur le 6 janvier".

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des avocats de Donald Trump.

Un porte-parole de Jack Smith a décliné une demande de commentaire.

Selon Peter Zeidenberg, ancien procureur fédéral, recevoir un tel document laisse supposer que le destinataire va être inculpé, "à moins de donner une raison véritablement excellente de ne pas le faire".

Cette enquête s'ajouterait à d'autres procédures judiciaires engagées contre l'ancien homme d'affaires et présentateur de télévision, dont les avocats devaient prendre part dans la journée en Floride à une première audience sur la mauvaise gestion présumée par Donald Trump de documents classifiés.

Jack Smith est aussi à la tête de l'enquête selon laquelle Donald Trump a conservé illégalement des documents confidentiels après son départ de la Maison blanche en janvier 2021 puis a conspiré pour enrayer les efforts du gouvernement pour récupérer ces documents.

S'agissant des incidents du 6 janvier 2021, plus de 1.000 personnes ont été inculpées pour leur implication dans l'assaut contre le Capitole, dont des membres de groupes d'extrême droite qui ont été condamnés pour complot séditieux.

Ces incidents sont survenus peu après que Donald Trump a exhorté dans un discours ses partisans à "se battre comme des diables" pour "empêcher le vol" de l'élection présidentielle.

Dans le message posté mardi sur son réseau social, Donald Trump a dit bénéficier d'un délai de quatre jours seulement pour se présenter devant le grand jury dans le cadre de l'enquête sur le 6 janvier 2021.

Donald Trump, qui ambitionne de revenir à la Maison blanche et est l'actuel favori de la course à l'investiture républicaine, est le premier président américain à avoir été inculpé. (Reportage Sarah N. Lynch et Jacqueline Thomsen, avec la contribution de Katharine Jackson, Moira Warburton, Rami Ayyub et Nathan Layne; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)