MIAMI, 14 juin (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a plaidé mardi devant un tribunal fédéral de Miami non-coupable d'accusations selon lesquelles il a illégalement conservé des documents classés confidentiels à la fin de son mandat et a menti aux autorités lorsque celles-ci ont entrepris de les récupérer.

S'ouvre désormais un nouveau feuilleton judiciaire qui devrait animer les prochains mois alors même que Donald Trump fait campagne pour revenir à la Maison blanche. Des experts estiment qu'un délai d'au moins un an pourrait être nécessaire pour la tenue d'un procès.

Donald Trump, vêtu d'un costume bleu et d'une cravate rouge, n'a pas prononcé un seul mot durant les 47 minutes qu'aura duré sa comparution devant le magistrat Jonathan Goodman.

Il a été autorisé à quitter libre le tribunal, le ministère public ayant jugé qu'il n'y avait pas de risque qu'il prenne la fuite. Aucune restriction de déplacement ni aucune caution n'ont été réclamées.

Donald Trump, actuel favori de la course à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre 2024, est le premier ex-locataire de la Maison blanche à être inculpé pour des crimes fédéraux.

Il clame son innocence et accuse l'administration du président démocrate Joe Biden de le cibler.

"Nous avons assisté aujourd'hui au plus diabolique et odieux abus de pouvoir de l'histoire de notre pays", a-t-il dit dans la soirée à son retour dans son complexe de golf de Bedminster, dans le New Jersey.

En Floride, les autorités avaient mis en place un dispositif pour prévenir toute violence. Aucun problème de sécurité ne s'est produit, a indiqué aux journalistes le maire de Miami, Francis Suarez.

Une foule de partisans de Donald Trump s'étaient réunis devant le tribunal avant même l'arrivée de l'ancien président pour lui manifester leur soutien, brandissant des pancartes appelant à sa réélection et proclamant son innocence.

Donald Trump a été inculpé de 37 chefs d'accusations dans l'enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l'an dernier à son domicile floridien.

Il s'agissait de sa seconde comparution devant la justice depuis avril et son inculpation par un tribunal de New York pour des versements effectués à deux femmes lors de la campagne électorale de 2016 pour s'assurer de leur silence concernant des relations sexuelles avec lui. (Reportage Jack Queen et Jacqueline Thomsen, avec Nathan Layne, Rami Ayyub, Sarah N. Lynch, Susan Heavey, Julia Harte, Tyler Clifford, Doina Chiacu et Luc Cohen; version française Blandine Hénault, Nicolas Delame et Jean Terzian)

par Jacqueline Thomsen et Jack Queen