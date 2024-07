par Kanishka Singh, Gram Slattery et Nathan Layne

WASHINGTON, 21 juillet (Reuters) - Donald Trump a dit dimanche penser qu'il sera plus facile de battre Kamala Harris que Joe Biden lors de l'élection présidentielle américaine de novembre, alors que le président démocrate a annoncé dans la journée le retrait de sa candidature et apporté son soutien à sa vice-présidente.

L'ancien président républicain, formellement investi la semaine dernière par son parti comme candidat pour le scrutin du 5 novembre, a effectué ces commentaires auprès de CNN, a fait savoir la chaîne de télévision.

Par la suite, via les réseaux sociaux, Donald Trump, 78 ans, a également lancé des attaques contre Joe Biden, 81 ans, déclarant le président démocrate comme inapte à gouverner.

Depuis sa prestation jugée désastreuse lors du débat face à Donald Trump le 27 juin, Joe Biden était sous une pression accrue d'élus du Parti démocrate pour qu'il se retire de la course électorale au profit d'un autre candidat, doutant des capacités de Biden à battre Trump et à gouverner quatre années supplémentaires du fait de son âge et son état de santé.

Donald Trump a déclaré dimanche via son réseau social Truth que Joe Biden n'est "pas apte à être candidat" pour l'élection présidentielle, "et certainement pas apte à gouverner".

"Nous allons beaucoup souffrir à cause de sa présidence, mais nous allons remédier très rapidement aux dégâts qu'il a causés", a-t-il dit, dans le sillage du discours prononcé jeudi en épilogue de la convention nationale du Parti républicain lors duquel il s'est présenté comme le seul à même de sauver le pays d'un désastre certain.

Plusieurs autres républicains ont effectué des commentaires similaires, dont le 'speaker' de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui a explicitement demandé à Joe Biden de démissionner dès à présent de la présidence américaine.

Alors que Joe Biden et Donald Trump étaient pendant longtemps donnés au coude-à-coude dans les sondages, l'ancien président républicain a été donné en tête par certaines enquêtes d'opinion depuis le débat du 27 juin.

Selon une source au fait de la question, des discussions avaient déjà été entamées au sein de la campagne Trump sur la manière de redéployer les ressources de la campagne en cas de retrait de Joe Biden. (Kanishka Singh, Gram Slattery et Nathan Layne; version française Jean Terzian)