USA-Trump menace de couper l'aide fédérale aux villes de "non-droit"

WASHINGTON, 3 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a signé mercredi un mémo dans lequel il qui menace de stopper le financement fédéral des villes de "non-droit", dont Seattle, Portland, New York et Washington.

"Mon administration ne permettra pas à l'argent public fédéral de financer des villes qui se laissent se dégrader en zones de non-droit", est-il écrit dans le document, alors que Donald Trump a fait du maintien de l'ordre l'un des axes principaux de sa campagne en vue d'une réélection en novembre.

Le mémo, publié par la Maison blanche, ordonne au ministre fédéral de la Justice ("Attorney General") William Barr de rédiger une liste des "juridictions anarchistes" qui ont "permis la violence et la destruction de biens (...) et refusé de prendre des mesures raisonnables" pour rétablir l'ordre. (Eric Beech, Patricia Zengerle et Jan Wolfe; version française Jean Terzian)