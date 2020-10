USA-Trump pourrait reprendre samedi les activités publiques-médecin

WASHINGTON, 9 octobre (Reuters) - Le médecin de Donald Trump a fait savoir jeudi que le président américain avait achevé son traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, qu'il se trouvait dans un état stable depuis son retour à la Maison blanche lundi et qu'il pourrait rependre samedi les activités publiques.

Dans un mémo publié par la Maison blanche, le Dr. Sean Conley a déclaré que Donald Trump avait "extrêmement bien" réagi au traitement et que rien d'indiquait qu'il était sujet à des effets secondaires.

Le président républicain est rentré lundi à la Maison blanche après trois nuits d'hospitalisation au centre médical militaire Walter Reed, à proximité de Washington, suite à l'annonce de son test positif au coronavirus.

Confiné dans la résidence présidentielle depuis qu'il a été contaminé par le virus, dont il a cherché à minimiser la dangerosité, Donald Trump est impatient de repartir en campagne alors qu'il est donné derrière son rival démocrate Joe Biden dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre.

Il a été critiqué à la fois pour sa réaction après avoir été diagnostiqué malade du COVID-19 et pour la gestion par son administration de la crise sanitaire, qui a causé plus de 210.000 décès dans le pays. La question a été au coeur du débat des colistiers entre Mike Pence et Kamala Harris mercredi à Salt Lake City (Utah).

Donald Trump, qui s'est dit béni d'avoir attrapé le coronavirus, a déclaré plus tôt jeudi qu'il ne pensait pas être contagieux et se sentait suffisamment bien pour reprendre les meetings électoraux. Le président sortant a tenu des événements de campagne en intérieur et en extérieur avec des milliers de participants pour la plupart non munis d'un masque, contre l'avis d'experts sanitaires.

"J'aimerais faire un meeting ce soir. Je voulais en faire un hier soir", a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique à Fox Business, ajoutant qu'il se tiendrait "très loin de tout le monde" lorsqu'il prendrait part à un événement de campagne.

La Maison blanche refuse de dire quand Donald Trump a été testé négatif au coronavirus pour la dernière fois.

Donald Trump a exclu de participer au deuxième débat prévu avec Joe Biden le 15 octobre après que les organisateurs ont préconisé un format virtuel pour maintenir le calendrier initial tout en évitant les risques de contamination. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)