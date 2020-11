USA-Trump promet de continuer à se battre en justice

WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - Donald Trump a promis vendredi de poursuivre son combat juridique, alors que son adversaire démocrate Joe Biden semble sur le point d'atteindre le nombre de grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection présidentielle aux Etats-Unis et devait s'adresser dans la soirée à la nation.

"Nous allons continuer ce processus sur tous les plans permis par la loi pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement. Je ne renoncerai jamais au combat pour vous et pour notre nation", dit le président sortant dans un communiqué. (Susan Heavey et Tim Ahmann, version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)