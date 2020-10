USA-Trump quitte l'hôpital pour retourner à la Maison blanche

5 octobre (Reuters) - Donald Trump, muni d'un masque, a quitté lundi en fin de journée le centre médical militaire Walter Reed, situé à proximité de Washington, pour rejoindre la Maison blanche par hélicoptère.

Le président républicain des Etats-Unis, âgé de 74 ans, avait été hospitalisé vendredi pour recevoir un traitement contre le COVID-19 après avoir été infecté par le coronavirus.

Il a fait part quelques instants plus tôt, via Twitter, de son intention de repartir en campagne. Selon le porte-parole de son équipe de campagne, Donald Trump a prévu de prendre part au second débat présidentiel contre Joe Biden le 15 octobre à Miami en Floride. (Steve Holland; version française Jean Terzian)