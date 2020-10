USA-Trump quitte l'hôpital pour retourner à la Maison blanche

WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Donald Trump a quitté lundi en fin de journée l'hôpital où il était traité contre le COVID-19 et a pris place dans un hélicoptère qui l'a ramené à la Maison blanche, où plusieurs infections au coronavirus ont été signalées, à quatre semaines de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.

Muni de ce qui semblait être un masque chirurgical de protection blanc, le président républicain des Etats-Unis a levé son poing et effectué un signe du pouce au moment de quitter le centre médical militaire Walter Reed, à Bethesda dans le Maryland, à proximité de Washington.

Interrogé par les journalistes sur le nombre de cas de contamination au coronavirus recensés à la Maison blanche, il a répondu: "Merci beaucoup".

A son arrivée à la résidence présidentielle, Donald Trump s'est dirigé vers le balcon, a retiré son masque de protection, puis a pris la pose pour des photos en levant son pouce ou en effectuant un salut militaire.

Donald Trump, 74 ans, qui brigue un second mandat à la tête du pays face au démocrate Joe Biden, a été hospitalisé vendredi après avoir révélé qu'il était atteint du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

"Je me sens très bien!", a-t-il écrit plus tôt lundi sur Twitter. "N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l'administration Trump, quelques très bons traitements et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans!".

L'épidémie de coronavirus a causé plus de 209.000 décès aux Etats-Unis, soit le plus lourd bilan au monde.

Plusieurs membres du personnel de la Maison blanche ont eux aussi été testés positifs au coronavirus, dont la porte-parole de la présidence américaine, Kayleigh McEnany.

Le vice-président Mike Pence et son épouse ont été testés lundi négatifs au coronavirus, a fait savoir l'administration, à deux jours du débat prévu entre Pence et la colistière de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris.

Selon le porte-parole de son équipe de campagne, Donald Trump a prévu de prendre part au second débat présidentiel contre Joe Biden le 15 octobre à Miami en Floride.

ENCADRE-Le calendrier de la campagne électorale (Steve Holland et Alexandra Alper, avec Doina Chiacu, Andy Sullivan, Andrea Shalal, Susan Heavey et Lisa Lambert; version française Jean Terzian)