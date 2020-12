USA-Trump ratifie le plan de relance, évite le "shutdown"

(Ajoute commentaires)

par Steve Holland et Susan Cornwell

PALM BEACH, Floride/WASHINGTON, 28 décembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a ratifié dimanche un plan de 2.300 milliards de dollars, rétablissant les indemnités de chômage de millions d'Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations fédérales.

Donald Trump, qui cédera le pouvoir le 20 janvier à son rival démocrate Joe Biden, est revenu sur sa décision de bloquer le programme adopté la semaine dernière par le Congrès après avoir subi la pression de parlementaires des deux bords.

Le président demandait que les aides directes au familles en difficulté soient portées de 600 dollars à 2.000 dollars.

Une source proche du dossier a déclaré que certains conseillers de Donald Trump l'avaient pressé de céder, arguant qu'ils ne voyaient pas de raison de s'opposer au plan de relance.

Les démocrates ont proposé d'augmenter les aides directs versées aux Américains à 2.000 dollars contre 600 dollars actuellement prévus dans le projet de loi dans le cadre du plan de relance à l'économie, répondant ainsi à l'une des demandes de Donald Trump. Mais les républicains ont rejeté la proposition, qu'ils jugent trop coûteuse.

RETOURNEMENT DE SITUATION

Ce retournement de situation intervient alors que de nombreux républicains ont refusé de revenir sur une proposition qu'ils avaient déjà voté.

Plus tôt dimanche, le sénateur républicain Pat Toomey a déclaré à Fox News que Donald Trump "souhaite que l'on se souvienne de lui comme celui qui réclamait des chèques plus avantageux, mais il prend le risque que l'on se souvienne de lui pour le chaos, la détresse et son comportement erratique s'il s'obstine."

Alors qu'il ratifiait le plan de relance, Donald Trump a affirmé avoir envoyé "un message fort qui montre au Congrès que les points déraisonnables doivent être supprimés."

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell a dit "remercier le président d'avoir ratifié ce plan de relance."

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré: "Le président doit maintenant appeler les républicains du Congrès à suivre son exemple et à apporter leur soutien à une hausse du montant des chèques à 2.000 dollars."

(version française Camille Raynaud)