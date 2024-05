par Luc Cohen, Jack Queen et Andy Sullivan

NEW YORK, 30 mai (Reuters) - Donald Trump est devenu jeudi le premier ancien président des Etats-Unis à être reconnu coupable d'un crime au pénal, un jury new-yorkais l'ayant déclaré coupable d'avoir falsifié des documents pour masquer des pots-de-vin versés à une ancienne star du X afin d'acheter son silence avant l'élection présidentielle américaine de 2016.

Après deux jours de délibérations, les 12 membres du jury ont annoncé avoir conclu que Donald Trump était coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation le visant. Les jurés devaient parvenir à l'unanimité à un verdict pour que celui-ci soit rendu.

Donald Trump a observé, impassible, les jurés alors que ceux-ci confirmaient être parvenus à un verdict de culpabilité.

Le juge Juan Merchan a fixé au 11 juillet l'audience lors de laquelle la condamnation de l'ancien magnat de l'immobilier sera connue, soit quatre jours avant le début de la convention nationale du Parti républicain lors de laquelle Donald Trump doit formellement être investi comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain.

Le verdict plonge les Etats-Unis dans l'incertitude avant l'élection présidentielle du 5 novembre, lors de laquelle Donald Trump devrait affronter le président sortant, le démocrate Joe Biden.

Donald Trump, 77 ans, nie toute malversation. L'un de ses avocats a fait part de son intention d'interjeter appel rapidement.

"C'est une honte. C'était un procès truqué", a dit Donald Trump aux journalistes après l'annonce du verdict.

"Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre, par le peuple", a-t-il ajouté.

Donald Trump encourt une peine maximale de quatre années d'emprisonnement. Il est toutefois habituel que des personnes condamnées pour ce type de crimes se voient infliger des peines plus courtes, ou simplement des amendes.

Une éventuelle incarcération n'empêcherait pas Donald Trump d'être candidat à l'élection présidentielle, ni de revenir à la Maison blanche en cas de victoire lors du scrutin face à Joe Biden.

"Nous allons interjeter appel aussi rapidement que possible. Nous demanderons un réexamen accéléré de cette affaire", a déclaré Will Scharf, l'un des avocats de Donald Trump, à Fox News.

"PERSONNE N'EST AU-DESSUS DES LOIS"

La campagne de Joe Biden a déclaré que le verdict démontrait que personne n'était au-dessus des lois et a appelé les électeurs à se décider contre Donald Trump lors de l'élection présidentielle.

"La seule façon d'empêcher Donald Trump d'entrer dans le Bureau ovale, c'est de voter", a dit la campagne du président démocrate dans un communiqué.

La Maison blanche s'est refusée à tout commentaire.

D'après les enquêtes d'opinion, Donald Trump et Joe Biden, âgé de 81 ans, sont au coude-à-coude dans les intentions de vote. Un sondage Reuters/Ipsos montre qu'une condamnation de Trump pourrait lui coûter une partie du soutien d'électeurs indépendants et républicains.

Des membres du parti républicains ont rapidement condamné le verdict. "C'est un jour honteux dans l'histoire américaine" a estimé le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, dans un communiqué.

Donald Trump a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents pour maquiller les preuves d'un paiement effectué avant l'élection présidentielle de 2016 dans le but d'acheter le silence de Stormy Daniels au sujet d'une relation extraconjugale.

L'un des avocats de Donald Trump, Todd Blanche, a demandé à Juan Merchan d'annuler le verdict, arguant qu'il était fondé sur le témoignage peu fiable de Michael Cohen, l'ancien avocat du milliardaire qui aurait versé 130.000 dollars pour acheter le silence de Stormy Daniels; une demande rejetée par le juge.

Le candidat républicain fait par ailleurs face à trois autres affaires pénales, portant sur ses efforts pour renverser le résultat de l'élection présidentielle face à Joe Biden en 2020 et sur sa gestion de documents gouvernementaux sensibles après avoir quitté ses fonctions en 2021.

Aucune de ces trois affaires ne devrait être jugée avant l'élection présidentielle. (Avec la contribution de Steve Holland Stephanie Kelly et Kanishka Singh à Washington, Jonathan Allen à New York et Costas Pitas à Los Angeles; version française Camille Raynaud)