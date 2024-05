par Luc Cohen, Jack Queen et Andy Sullivan

NEW YORK, 30 mai (Reuters) - Donald Trump est devenu jeudi le premier ancien président des Etats-Unis à être reconnu coupable d'un crime au pénal, un jury new-yorkais l'ayant déclaré coupable d'avoir falsifié des documents pour masquer des pots-de-vin versés à une ancienne star du X afin d'acheter son silence avant l'élection présidentielle américaine de 2016.

Après deux jours de délibérations, les 12 membres du jury ont annoncé avoir conclu que Donald Trump était coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation le visant. Les jurés devaient parvenir à l'unanimité à un verdict pour que celui-ci soit rendu.

La condamnation de l'ancien magnat de l'immobilier sera connue lors d'une audience fixée par le juge Juan Merchan au 11 juillet, soit quatre jours avant le début de la convention nationale du Parti républicain lors de laquelle Donald Trump doit formellement être investi comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain.

Donald Trump encourt une peine maximale de quatre années d'emprisonnement. Il est toutefois habituel que des personnes condamnées pour ce type de crimes se voient infliger des peines plus courtes, ou simplement des amendes.

Une éventuelle incarcération n'empêcherait pas Donald Trump d'être candidat à l'élection présidentielle, ni de revenir à la Maison blanche en cas de victoire lors du scrutin face au président démocrate Joe Biden.

Dans la salle d'audience, l'ancien président républicain a regardé les jurés de manière impassible alors que ceux-ci confirmaient être parvenus à un verdict de culpabilité.

Donald Trump, 77 ans, nie toute malversation. Il devrait interjeter appel.

"C'est une honte. C'était un procès truqué, avec un juge corrompu", a-t-il réagi devant les journalistes. "Le vrai verdict sera donné le 5 novembre, par le peuple", a-t-il ajouté en référence à l'élection présidentielle. "Je suis un homme complètement innocent".

D'après les enquêtes d'opinion, Donald Trump et Joe Biden, âgé de 81 ans, sont au coude-à-coude dans les intentions de vote. Un sondage Reuters/Ipsos montre qu'une condamnation de Trump pourrait lui coûter une partie du soutien d'électeurs indépendants et républicains. (Reportage Luc Cohen et Jack Queen, avec Andy Sullivan à Washington; version française Jean Terzian)