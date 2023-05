par Jack Queen et Luc Cohen

NEW YORK, 9 mai (Reuters) - Un jury new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine E. Jean Carroll dans les années 1990 et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse, un revers pour l'ancien président américain en campagne pour une réélection l'an prochain.

Les neuf membres du jury d'un tribunal fédéral de Manhattan ont décidé d'accorder environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts à E. Jean Carroll, à l'issue de délibérations ayant duré près de trois heures.

(Reportage Jack Queen et Luc Cohen, avec Jonathan Stempel et Nathan Layne; version française Jean Terzian)