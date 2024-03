par Nathan Layne

GRAND RAPIDS, Michigan, 2 mars (Reuters) - Donald Trump a remporté samedi les caucus républicains du Missouri et domine la course à l'investiture du Michigan, qui se déroule sur fond de troubles internes dans cet État clé.

L'Associated Press a annoncé la victoire de l'ancien président dans le Missouri alors que les votes étaient encore en cours de dépouillement. Cependant, Donald Trump devançait largement Nikki Haley, sa dernière rivale dans la course à l'investiture républicaine.

Dans le Michigan, il a devancé son opposante dans les 12 districts où les résultats des caucus ont été publiés, selon un décompte effectué par la branche locale du parti républicain. Seul un district n'avait pas encore terminé son vote.

Plus de 1.000 sympathisants républicains ont participé au caucus dans la ville de Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan, où ils choisissaient les délégués qui auront la tâche d'investir Donald Trump ou Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Nations unies, pour la convention nationale d'investiture du parti, qui aura lieu en juillet.

Les républicains organisaient également des caucus dans l'Idaho samedi, l'un des derniers États qui pourrait permettre à Nikki Haley de prendre de l'avance avant le "Super Tuesday" le 5 mars, la journée la plus importante des primaires, au cours de laquelle 15 États et un territoire doivent prendre position.

Avec ses victoires dans l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada, les îles Vierges américaines, la Caroline du Sud et maintenant le Missouri, Donald Trump apparaît cependant de loin comme le favori de la course. Nikki Haley, elle, s'accroche grâce au soutien de donateurs désireux de trouver une alternative à l'ancien président.

Pour ce cycle électoral, les républicains du Michigan ont mis au point un système de nomination hybride, composé d'une primaire et d'un caucus. Donald Trump a ainsi remporté la primaire mardi, en obtenant 12 des 16 délégués en jeu. Il semble prêt à s'emparer des 39 délégués encore en jeu dans l'Etat.

Depuis plusieurs mois, des troubles internes agitent les Républicains du Michigan, entre partisans de l'ancienne présidente du parti, Kristina Karamo, et ceux qui ont voté pour l'évincer le 6 janvier et installer Pete Hoekstra à sa place.

