USA-Trump s'en prend vivement au chef de file des républicains au Sénat

par Steve Holland et Susan Cornwell

WASHINGTON, 17 février (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a vivement critiqué mardi le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, amplifiant la querelle entre les deux plus éminents membres du Parti républicain après que celui-ci a perdu le mois dernier la Maison blanche et le contrôle du Sénat.

Donald Trump et Mitch McConnell ont pris leurs distances l'un envers l'autre dans les semaines qui ont suivi l'élection présidentielle du 3 novembre, Trump ayant été irrité par le fait que McConnell reconnaisse mi-décembre la victoire de son rival démocrate Joe Biden.

Selon un ancien représentant de la Maison blanche, les deux hommes ne se sont plus parlés depuis.

"Mitch est un politicard renfrogné, maussade et fermé, et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus à nouveau", a déclaré Donald Trump dans un communiqué, trois jours après que Mitch McConnell a imputé samedi à Trump la responsabilité de l'attaque contre le Capitole le 6 janvier malgré avoir voté en faveur de l'acquittement de l'ancien président lors de son procès au Sénat.

La perte de la Maison blanche et du contrôle du Sénat, que les démocrates ont récupéré à l'issue d'un scrutin en Géorgie en janvier, place les républicains sous pression alors qu'ils cherchent à définir des stratégies pour reprendre le Congrès lors des "midterms" de 2022.

Donald Trump et Mitch McConnell veulent mener le Parti républicain dans des directions distinctes. L'ancien président, toujours soutenu par une grande partie de la base de l'électorat républicain, prône une approche populiste, tandis que le chef de file des sénateurs veut revenir aux racines du parti, pro-commerce et tournées vers le budget.

Alors qu'il se tient traditionnellement à l'écart des divergences au sein du parti, Mitch McConnell a déclaré dans un entretien au Wall Street Journal paru lundi qu'il envisagerait de "tenter de peser sur l'issue des primaires" pour le Congrès en 2022. Il a souligné que "l'éligibilité" lui tenait à coeur chez les candidats républicains.

Donald Trump a lui aussi indiqué qu'il entendait s'impliquer dans la prochaine campagne électorale, déclarant dans le communiqué publié mardi qu'il soutiendrait les candidats qui épouseront son programme de l'Amérique d'abord ("America First").

En dépit de leur conflit actuel, Mitch McConnell a joué un rôle majeur pendant le mandat de Donald Trump pour aider la Maison blanche à faire adopter sa réforme fiscale en 2017 et confirmer les trois juges conservateurs choisis par Trump pour siéger à la Cour suprême.

VOIR AUSSI

ANALYSE-Le Parti républicain se déchire sous l'emprise de Trump (avec Richard Cowan; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)